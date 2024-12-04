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Амур — Локомотив: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск

«Амур» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск
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Сегодня, 4 декабря, в Хабаровске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Встреча на стадионе «Платинум-Арена» начнётся в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 32 встречи, в которых записал на свой счёт 17 очков. «Амур» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Локомотив» с 56 очками после 34 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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