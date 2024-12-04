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«Крайне разочаровывающая игра». Карбери — о поражении «Вашингтона» от «Сан-Хосе»

«Крайне разочаровывающая игра». Карбери — о поражении «Вашингтона» от «Сан-Хосе»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал домашнее поражение от «Сан-Хосе Шаркс».

«У нас сейчас много проблем с тем, чтобы соответствовать нашей игре. Для меня это было крайне разочаровывающее выступление — вернуться домой и играть таким образом во втором и третьем периодах», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли – 19:00     1:1 Дауд (Фехервари, Мирошниченко) – 33:02     1:2 Эклунд (Гранлунд, Селебрини) – 60:39 (pp)    
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