Голкипер «Динамо» Миска высказался о своей результативной ошибке в игре с «Ак Барсом»

Голкипер московского «Динамо» Хантер Миска прокомментировал эпизод с его результативной ошибкой в игре с «Ак Барсом».
— Можете рассказать, что случилось в моменте со вторым голом «Ак Барса»?
— Мы начали хорошо. Потом произошёл этот момент с голом: я увидел поднятую руку арбитра и поехал на скамейку, поскольку мне все махали. Мы все были уверены, что это удаление, и очень удивились произошедшему.
— Как отреагировали в команде?
— Мы все думали, что там удаление. Это всё, о чём мне передали. Я сказал ребятам, чтобы они не переживали и что мы вернёмся в игру, — цитирует Миску «РБ Спорт».
Напомним, голкипер покинул ворота во время отложенного штрафа, думая, что игрок «Ак Барса» получил удаление. Форвард казанцев Илья Сафонов поразил пустые ворота броском с середины площадки.
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