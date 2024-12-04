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«Мой приоритет — победа». Коннор Макдэвид — о новом контракте с «Эдмонтоном»

«Мой приоритет — победа». Коннор Макдэвид — о новом контракте с «Эдмонтоном»
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о возможном новом контракте с «нефтяниками». Напомним, действующее соглашение форварда истекает в конце сезона-2025/2026.

«Я хочу победить. Вот и всё. Это всё, что имеет для меня значение на данном этапе карьеры.

С Драйзайтлем о его контракте мы не говорили вообще. Это его контракт и его дело, которое не имеет ко мне никакого отношения.

Контракт на короткий срок? Есть много разных способов сделать это, и мы перейдём этот мост, когда понадобится. Чувствую, что установил рынок контрактов давным-давно. Он держался долгое время в стагнирующем состоянии. Теперь ребята поднимают потолок.

Мой приоритет — победа и забота о семье. Это две вещи, о которых я беспокоюсь, это мои обязанности», — приводит слова Макдэвида The Athletic.

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