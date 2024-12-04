Кирилл Капризов рассказал о победе «Миннесоты» над «Ванкувером»
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал победную встречу с «Ванкувер Кэнакс».
«Я просто пытаюсь бросать и забивать. Стараюсь. Это была хорошая игра, в которой обе команды могли победить. Я считаю, что мы играли довольно хорошо и имели много моментов. У «Ванкувера» их тоже было много, но победили мы», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.
В американском Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хьюз (Петтерссон, Гарланд) – 08:37 (pp) 1:1 Годро (Фолиньо, Фэйбер) – 27:56 1:2 Дебраск (Петтерссон, Суси) – 39:18 2:2 Миддлтон – 41:43 3:2 Капризов (Росси) – 64:36
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