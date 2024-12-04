Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов рассказал о победе «Миннесоты» над «Ванкувером»

Кирилл Капризов рассказал о победе «Миннесоты» над «Ванкувером»
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал победную встречу с «Ванкувер Кэнакс».

«Я просто пытаюсь бросать и забивать. Стараюсь. Это была хорошая игра, в которой обе команды могли победить. Я считаю, что мы играли довольно хорошо и имели много моментов. У «Ванкувера» их тоже было много, но победили мы», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

В американском Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 декабря 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хьюз (Петтерссон, Гарланд) – 08:37 (pp)     1:1 Годро (Фолиньо, Фэйбер) – 27:56     1:2 Дебраск (Петтерссон, Суси) – 39:18     2:2 Миддлтон – 41:43     3:2 Капризов (Росси) – 64:36    
Материалы по теме
Видео
Победная шайба Капризова помогла «Миннесоте» в овертайме обыграть «Ванкувер»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android