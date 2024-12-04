Кирилл Капризов рассказал о победе «Миннесоты» над «Ванкувером»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал победную встречу с «Ванкувер Кэнакс».

«Я просто пытаюсь бросать и забивать. Стараюсь. Это была хорошая игра, в которой обе команды могли победить. Я считаю, что мы играли довольно хорошо и имели много моментов. У «Ванкувера» их тоже было много, но победили мы», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

В американском Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.