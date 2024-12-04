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Олимпийский чемпион: сегодня шансов на участие сборной России на ОИ-2026 нет

Олимпийский чемпион: сегодня шансов на участие сборной России на ОИ-2026 нет
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Олимпийский чемпион Александр Пашков оценил шансы сборной России выступить на Олимпиаде 2026 года.

«На сегодняшний день шансов нет. Существуют вопросы, которые не разрешены. Вопросы в отношениях между КХЛ, ФХР и Международной федерации хоккея. Они не разрешены, они по-прежнему на повестке дня. Без этого, конечно, никакого участия не может быть.

Трудно сказать, кто здесь должен проявлять инициативу, ФХР или КХЛ. Потому что обе эти организации участвовали в процессе выхода из ИИХФ. Я считаю, им следует подумать, как бы совместно сотрудничать, чтобы выйти на решение вопроса с ИИХФ. Само собой, как говорят у нас во дворе, не рассосётся.

В мире всё-таки существует дипломатия для решения этих вопросов, надо этим заниматься — и заниматься серьёзно. Не на уровне отдельных людей, а на уровне организаций», — цитирует Пашкова «ВсеПроСпорт».

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.

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