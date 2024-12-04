«Авангард» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 4 декабря, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду «Сочи». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 декабря 2024, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Омский клуб после 31 встречи занимает девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Ястребы» имеют в активе 28 очков.

«Сочи» занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Сергея Зубова набрали 25 очков.

Это первая игра команд в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.