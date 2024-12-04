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Авангард — Сочи: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск

«Авангард» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 4 декабря, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду «Сочи». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Омский клуб после 31 встречи занимает девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Ястребы» имеют в активе 28 очков.

«Сочи» занимает последнее, 11-е место, в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Сергея Зубова набрали 25 очков.

Это первая игра команд в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

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