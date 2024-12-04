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Барыс — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Барыс» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 4 декабря, в Астане (Казахстан) пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» примет на своём льду московский «Спартак». Встреча на стадионе «Барыс-Арена » начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 21 очко после 33 игр. Отметим, что казахстанский клуб потерпел пять поражений подряд.

Московский «Спартак» провёл 33 игры и расположился на втором месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В активе подопечных Алексея Жамнова 46 очков.

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