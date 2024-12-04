Трагически погибшего Джонни Годро признали первой звездой матча «Калгари» — «Коламбус»

Трагически погибшего летом хоккеиста Джонни Годро признали первой звездой матча «Калгари Флэймз» — «Коламбус Блю Джекетс». После объявления по стадиону об этом событии на площадке появился отец Джонни Гай Годро в форме «Калгари», где его тепло приветствовала публика.

Перед началом игры хоккеисты и тренеры почтили память Годро в ходе специальной церемонии. Отец Джонни Гай, мать Джейн, вдова Мередит и двое детей, а также сёстры Кристен и Кэти вышли в центр льда для торжественного вбрасывания.

30 августа Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП. Водитель подозревается в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения, ему предъявлены обвинения по двум пунктам: о причинении смерти в результате ДТП и вождении в нетрезвом виде.

Напомним, встреча состоялась в Калгари и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев льда.