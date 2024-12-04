«Это не игрок для КХЛ». Бывший директор «Трактора» — о Никите Тертышном

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался об игре нападающего челябинского клуба Никиты Тертышного в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Мне понравился его гол в ворота «Амура» — с угла обыграл, выехал в центр, вратаря на паузе положил и красиво забил. В этом моменте Тертышный сыграл, как зрелый мастер, и я думал, что этот гол станет для него толчком, вдохновением. Но я ошибся. Нет стабильной игры, поэтому я продолжаю считать, что это не игрок для КХЛ», — приводит слова Баландина «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне КХЛ 26-летний Тертышный сыграл 32 встречи, в которых забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.