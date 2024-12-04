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Словацкий экс-защитник «Лады»: когда дело касается хоккея, Россия находится на топ-уровне

Словацкий экс-защитник «Лады»: когда дело касается хоккея, Россия находится на топ-уровне
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Словацкий экс-защитник «Лады» Мислав Росандич рассказал о своих впечатлениях от игры в России. Напомним, игрок обороны покинул тольяттинский клуб после прошлого сезона.

«Я пришёл в клуб, который возвращался в КХЛ. Там было большинство игроков уровня ВХЛ. Так что команде не хватало качества. Также по этой причине мне трудно искать позитив или думать, что это мне дало. Конечно, ты учишься всю жизнь, но я не чувствовал, что это сильно повлияло на меня как на игрока.

Возможно, кому-то это покажется плохим, но, когда дело касается хоккея, Россия находится на топ-уровне. Об игроках заботятся со всех сторон. Вы сосредоточены исключительно на хоккее.

В вашем распоряжении отличные отели, хорошее питание, великолепный сервис. Кроме того, почти все команды имеют новые современные стадионы. В хоккей вкладывают много денег, хотелось бы, чтобы у нас в Словакии хотя бы частично было так же», — приводит слова Росандича Pravda.sk.

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