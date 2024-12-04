Словацкий экс-защитник «Лады» Мислав Росандич ответил на вопрос, сталкивался ли он с рекламой армии России в КХЛ.

— Иногда видно, что на стадионах КХЛ висит армейская символика. Вы сами сталкивались с рекламой армии России?

— Люди, не путешествовавшие по миру, даже представить себе не могут, какая огромная страна Россия. Я не буду утверждать, что вы не столкнётесь с ситуациями, которые напомнят вам о специальной военной операции (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации). Например, когда вы находитесь в аэропорту, можно увидеть толпы солдат. Так оно и есть, и мы ничего не можем с этим поделать, — приводит слова Росандича Pravda.sk.