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Словацкий экс-защитник «Лады» ответил, сталкивался ли он с рекламой армии России в КХЛ

Словацкий экс-защитник «Лады» ответил, сталкивался ли он с рекламой армии России в КХЛ
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Словацкий экс-защитник «Лады» Мислав Росандич ответил на вопрос, сталкивался ли он с рекламой армии России в КХЛ.

— Иногда видно, что на стадионах КХЛ висит армейская символика. Вы сами сталкивались с рекламой армии России?
— Люди, не путешествовавшие по миру, даже представить себе не могут, какая огромная страна Россия. Я не буду утверждать, что вы не столкнётесь с ситуациями, которые напомнят вам о специальной военной операции (формулировка изменена в соответствии с законодательством Российской Федерации). Например, когда вы находитесь в аэропорту, можно увидеть толпы солдат. Так оно и есть, и мы ничего не можем с этим поделать, — приводит слова Росандича Pravda.sk.

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