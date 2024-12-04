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Рашевский — о Миске: у «Динамо» сильная вратарская линия, а казусы бывают у всех

Рашевский — о Миске: у «Динамо» сильная вратарская линия, а казусы бывают у всех
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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал результативную ошибку голкипера бело-голубых Хантера Миски в игре с «Ак Барсом» (4:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Римашевский, Швец-Роговой) – 10:48 (5x5)     0:2 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 13:55 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Лямкин) – 27:09 (5x5)     1:3 Буруянов (Джиошвили, Кудашов) – 30:02 (5x5)     2:3 Сафонов (Барабанов, Яруллин) – 33:42 (5x5)     3:3 Галимов (Марченко, Лямкин) – 35:46 (5x5)     4:3 Миллер (Лямкин, Бровкин) – 41:50 (5x5)     5:3 Барабанов (Сафонов) – 43:34 (5x5)     5:4 Гусев (Швец-Роговой) – 56:11 (5x5)    

— У вас интересный вратарский дуэт — молодой Моторыгин и опытный иностранец Миска. Как оценишь голкиперов?
— У нас сильная вратарская линия. Бывают казусы, как и у всех. Не думаю, что это вина Хантера сегодня — просто возникло недопонимание. Первый раз такое вижу, но надо не зацикливаться, идти вперёд, — приводит слова Рашевского Metaratings.

Напомним, голкипер «Динамо» покинул ворота во время отложенного штрафа, думая, что игрок «Ак Барса» получил удаление. Форвард казанцев Илья Сафонов поразил пустые ворота броском с середины площадки.

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