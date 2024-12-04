Рашевский — о Миске: у «Динамо» сильная вратарская линия, а казусы бывают у всех

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал результативную ошибку голкипера бело-голубых Хантера Миски в игре с «Ак Барсом» (4:5).
— У вас интересный вратарский дуэт — молодой Моторыгин и опытный иностранец Миска. Как оценишь голкиперов?
— У нас сильная вратарская линия. Бывают казусы, как и у всех. Не думаю, что это вина Хантера сегодня — просто возникло недопонимание. Первый раз такое вижу, но надо не зацикливаться, идти вперёд, — приводит слова Рашевского Metaratings.
Напомним, голкипер «Динамо» покинул ворота во время отложенного штрафа, думая, что игрок «Ак Барса» получил удаление. Форвард казанцев Илья Сафонов поразил пустые ворота броском с середины площадки.
Приобрести билеты на хоккей московского «Динамо» можно с помощью нашего сервиса «Чемпионат Билеты»
- 4 декабря 2024
-
12:02
-
11:46
-
11:34
-
11:18
-
11:03
-
10:45
-
10:31
-
10:16
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:14
-
09:00
-
08:47
-
08:34
-
08:30
-
08:15
-
08:03
-
07:48
-
07:17
-
07:10
-
06:43
-
06:09
-
05:55
-
05:55
-
05:40
-
05:39
-
05:38
-
05:35
-
05:02
-
04:32
-
03:54
-
02:10
- 3 декабря 2024
-
23:55
-
23:45