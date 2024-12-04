Рашевский — о Миске: у «Динамо» сильная вратарская линия, а казусы бывают у всех

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал результативную ошибку голкипера бело-голубых Хантера Миски в игре с «Ак Барсом» (4:5).

— У вас интересный вратарский дуэт — молодой Моторыгин и опытный иностранец Миска. Как оценишь голкиперов?

— У нас сильная вратарская линия. Бывают казусы, как и у всех. Не думаю, что это вина Хантера сегодня — просто возникло недопонимание. Первый раз такое вижу, но надо не зацикливаться, идти вперёд, — приводит слова Рашевского Metaratings.

Напомним, голкипер «Динамо» покинул ворота во время отложенного штрафа, думая, что игрок «Ак Барса» получил удаление. Форвард казанцев Илья Сафонов поразил пустые ворота броском с середины площадки.

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