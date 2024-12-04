Двукратный обладатель Кубка Петрова: в сравнении с КХЛ ВХЛ — более быстрая лига

Двукратный обладатель Кубка Петрова, нападающий «Югры» Павел Махановский сравнил уровень и скорость игры в КХЛ и ВХЛ.

«У ВХЛ есть своя специфика. Здесь много молодёжи, которая только начинает расти и глубоко понимать хоккей. Соответственно, в сравнении с КХЛ это более быстрая лига, много беготни, забросов. Высокий уровень КХЛ объясняется наличием мастеров, которые хорошо читают игру и за счёт неожиданных решений делают результат. Безусловно, опыт игры в КХЛ очень полезен в ВХЛ», — приводит слова Махановского Russia-Hockey.

Махановский в межсезонье перешёл из «Адмирала» в «Югру». В минувшем сезоне форвард сыграл за дальневосточный клуб 37 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка.