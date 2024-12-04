Иван Барбашёв рассказал о своей победной шайбе в игре с «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв рассказал о своей победной шайбе в игре с «Эдмонтон Ойлерз».

«Я дважды пытался отдать пас Джеку Айкелу. К счастью, я попал в конёк защитника, и шайба залетела в ворота», — приводит слова Барбашёва официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, 4 декабря на льду «Ти-Мобайл Арены» в Вегасе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 1:0 одержали хозяева льда.