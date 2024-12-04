Коледов, Галиев и Игумнов могут покинуть «Авангард» до дедлайна в КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», защитник Павел Коледов, нападающие Станислав Галиев и Иван Игумнов могут покинуть «Авангард» до дедлайна в КХЛ. Напомним, дедлайн в лиге — 27 декабря 2024 года.

30-летний Коледов в нынешнем сезоне сыграл 30 матчей, в которых набрал 6 (1+5) очков. 22-летний Галиев записал на свой счёт 6 (2+4) результативных очков в 27 встречах. 28-летний Игумнов набрал 7 (1+6) очков после 29 встреч за омский клуб.

Отметим, что Галиев и Игумнов имеют контракты до 31 мая 2025 года, Коледов — до 31 мая 2026 года.

Омский клуб после 31 встречи занимает девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Ястребы» имеют в активе 28 очков.