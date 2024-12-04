«Честно, был шок». Защитник «Ак Барса» Лямкин — об ошибке голкипера «Динамо» Миски

Защитник казанского «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о результативной ошибке голкипера московского «Динамо» Хантера Миски в очном матче команд.

— Можете рассказать, как вы видели этот эпизод?

— Мы с Сафоновым ехали два в два. Смотрю, вратарь убегает из ворот. Думаю: что такое? Судья не свистит. Сафонов бросает и забивает. Честно, был шок, конечно.

— Как вам игра Миски в этом матче?

— Это единственная его ошибка. Такие курьёзы бывают. Ничего такого, нельзя казнить его, — цитирует Лямкина «РБ Спорт».

Напомним, голкипер «Динамо» покинул ворота во время отложенного штрафа, думая, что игрок «Ак Барса» получил удаление. Форвард казанцев Илья Сафонов поразил пустые ворота броском с середины площадки.