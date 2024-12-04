«Честно, был шок». Защитник «Ак Барса» Лямкин — об ошибке голкипера «Динамо» Миски
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Защитник казанского «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о результативной ошибке голкипера московского «Динамо» Хантера Миски в очном матче команд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Римашевский, Швец-Роговой) – 10:48 (5x5) 0:2 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 13:55 (5x5) 1:2 Барабанов (Сафонов, Лямкин) – 27:09 (5x5) 1:3 Буруянов (Джиошвили, Кудашов) – 30:02 (5x5) 2:3 Сафонов (Барабанов, Яруллин) – 33:42 (5x5) 3:3 Галимов (Марченко, Лямкин) – 35:46 (5x5) 4:3 Миллер (Лямкин, Бровкин) – 41:50 (5x5) 5:3 Барабанов (Сафонов) – 43:34 (5x5) 5:4 Гусев (Швец-Роговой) – 56:11 (5x5)
— Можете рассказать, как вы видели этот эпизод?
— Мы с Сафоновым ехали два в два. Смотрю, вратарь убегает из ворот. Думаю: что такое? Судья не свистит. Сафонов бросает и забивает. Честно, был шок, конечно.
— Как вам игра Миски в этом матче?
— Это единственная его ошибка. Такие курьёзы бывают. Ничего такого, нельзя казнить его, — цитирует Лямкина «РБ Спорт».
Напомним, голкипер «Динамо» покинул ворота во время отложенного штрафа, думая, что игрок «Ак Барса» получил удаление. Форвард казанцев Илья Сафонов поразил пустые ворота броском с середины площадки.
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