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19-летний форвард системы «Спартака» Сусуев перейдёт в «Адмирал» на правах аренды

19-летний форвард системы «Спартака» Сусуев перейдёт в «Адмирал» на правах аренды
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Как стало известно «Чемпионату», 19-летний форвард системы «Спартака» Никита Сусуев перейдёт в «Адмирал» на правах аренды.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл по 12 матчей за «Химик» в КХЛ и МХК «Спартак» из МХЛ. За «Химик» форвард набрал 5 (1+4) очков, за МХК «Спартак» — 4 (3+1) результативных очка.

Всего за «Спартак» в КХЛ Никита Сусуев провёл 52 встречи, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи с показателем полезности «+6».

Московский «Спартак» провёл 33 игры и расположился на втором месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В активе подопечных Алексея Жамнова 46 очков.

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