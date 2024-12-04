Крикунов: Матвею Мичкову пошла на пользу игра за СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что российскому нападающему «Филадельфии Флайерз» Матвею Мичкову пошла на пользу игра за санкт-петербургский СКА.

«Мичкову пошла на пользу игра за СКА, он поработал с очень сильными хоккеистами. Как он немного окреп, СКА отдал его в «Сочи». Он там получил игровое время, хорошо его использовал. Видите, как он сейчас в НХЛ выступает. Так что для игрока иногда лучше сменить команду», — приводит слова Крикунова Metaratings.

Напомним, Мичков в нынешнем сезоне НХЛ сыграл 23 матча, в которых забросил девять шайб и отдал 10 результативных передач.