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Крикунов: Матвею Мичкову пошла на пользу игра за СКА

Крикунов: Матвею Мичкову пошла на пользу игра за СКА
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что российскому нападающему «Филадельфии Флайерз» Матвею Мичкову пошла на пользу игра за санкт-петербургский СКА.

«Мичкову пошла на пользу игра за СКА, он поработал с очень сильными хоккеистами. Как он немного окреп, СКА отдал его в «Сочи». Он там получил игровое время, хорошо его использовал. Видите, как он сейчас в НХЛ выступает. Так что для игрока иногда лучше сменить команду», — приводит слова Крикунова Metaratings.

Напомним, Мичков в нынешнем сезоне НХЛ сыграл 23 матча, в которых забросил девять шайб и отдал 10 результативных передач.

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