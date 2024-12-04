Игорь Захаркин прокомментировал восстановление Александра Овечкина

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин высказался о восстановлении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина от перелома ноги.

— Сложно сказать, как Овечкин будет выглядеть после травмы. Все игроки по-разному реагируют на проблемы со здоровьем. Сашу я знаю, и меня поражает его мотивация, желание играть, забивать, не останавливаться. Конечно, это построено на фундаменте хорошей физической подготовки, профессиональном отношении к делу. Всё это даёт ему возможность играть на таком высоком уровне.

— Овечкин за двадцать лет карьеры в НХЛ провёл 1444 матча и пропустил из-за травм только 35.

— Хотелось бы, чтобы последняя травма не стала «звоночком». Чем старше игрок, тем больше он подвержен травмам. В «Вашингтоне» за Овечкиным, конечно, следят медики. Там за всеми следят. Ему не дадут играть, пока он полностью не восстановится, — приводит слова Захаркина «РБ Спорт».

Напомним, Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провёл 18 матчей, в которых забросил 15 шайб и отдал 10 результативных передач с показателем полезности «+15».