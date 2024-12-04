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Опубликован окончательный состав сборной России на Кубок Первого канала

Опубликован окончательный состав сборной России на Кубок Первого канала
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг опубликовал окончательный состав сборной России на Кубок Первого канала.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга

Международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря.

Участниками турнира станут четыре команды: сборная «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

Расписание турнира

12 декабря, четверг:

14:30* Беларусь — Казахстан;
18:30 «Россия 25» — сборная мира КХЛ.

13 декабря, пятница:

19:00 Турнир по хоккею 3х3.

14 декабря, суббота:

14:00 «Россия 25» — Беларусь;
18:30 Казахстан — сборная мира КХЛ.

15 декабря, воскресенье:

14:00 «Россия 25» — Казахстан;
18:30 Беларусь — сборная мира КХЛ.

* — время московское.

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