Опубликован окончательный состав сборной России на Кубок Первого канала

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг опубликовал окончательный состав сборной России на Кубок Первого канала.
Фото: Телеграм-канал Романа Ротенберга
Международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря.
Участниками турнира станут четыре команды: сборная «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.
Расписание турнира
12 декабря, четверг:
14:30* Беларусь — Казахстан;
18:30 «Россия 25» — сборная мира КХЛ.
13 декабря, пятница:
19:00 Турнир по хоккею 3х3.
14 декабря, суббота:
14:00 «Россия 25» — Беларусь;
18:30 Казахстан — сборная мира КХЛ.
15 декабря, воскресенье:
14:00 «Россия 25» — Казахстан;
18:30 Беларусь — сборная мира КХЛ.
* — время московское.