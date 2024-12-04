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В составе сборной России на Кубок Первого канала 17 представителей СКА

Сегодня, 4 декабря, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг опубликовал окончательный состав национальной команды на Кубок Первого канала.

В составе сборной России на Кубок Первого канала 17 представителей СКА. Всего в команде «Россия 25» 33 хоккеиста.

Вратари: Артемий Плешков, Егор Заврагин;

Защитники: Александр Никишин, Данила Галенюк, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов, Тимур Кол;

Нападающие: Евгений Кузнецов, Марат Хайруллин, Арсений Грицюк, Михаил Григоренко, Сергей Потников, Григорий Кузьмин, Василий Глотов, Сергей Андронов, Иван Демидов, Захар Бардаков.

Международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря.

Участниками турнира станут четыре команды: сборная «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.