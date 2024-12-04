В состав «России 25» на КПК заявлен голкипер Набоков, он находится в списке травмированных

В состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала заявлен голкипер «Металлурга» Илья Набоков. По состоянию на 4 декабря 2024 года вратарь магнитогорского клуба находится в списке травмированных. Об этом указано на сайте КХЛ.

21-летний голкипер в нынешнем сезоне провёл 27 матчей, в которых одержал 11 побед с 92,5% отражённых бросков и с коэффициентом надёжности 2,24.

Международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря.

Участниками турнира станут четыре команды: сборная «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.