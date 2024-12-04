«Локомотив» вырвал победу у «Амура» в овертайме гостевого матча

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

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На 17-й минуте первого периода Игнат Коротких с передачи Олега Ли открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Алексей Береглазов с передач Дениса Алексеева и Даниила Бута восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Степан Никулин с передач Марка Ульева и Георгия Иванова вывел гостей вперёд. Спустя 28 секунд Алекс Гальченюк с передач Алекса Бродхёрста и Владислава Барулина сделал счёт 2:2. На девятой минуте периода Максим Шалунов с передачи Артура Каюмова во второй раз в матче вывел «Локомотив» вперёд. На 13-й минуте периода Сергей Дубакин с передачи Артура Гиздатуллина забросил третью шайбу «Амура» в игре.

В овертайме Артур Каюмов принёс гостям победу.