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Амур — Локомотив, результат матча 4 декабря 2024, счет 3:4 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» вырвал победу у «Амура» в овертайме гостевого матча
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Коротких (Ли) – 16:58 (5x5)     1:1 Береглазов (Алексеев, Бут) – 18:06 (5x5)     1:2 Никулин (Ульев, Иванов) – 23:27 (5x5)     2:2 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 23:55 (5x5)     2:3 Шалунов (Каюмов) – 28:24 (5x5)     3:3 Дубакин (Гиздатуллин) – 32:34 (5x5)     3:4 Каюмов (Иванов) – 60:35 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 17-й минуте первого периода Игнат Коротких с передачи Олега Ли открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Алексей Береглазов с передач Дениса Алексеева и Даниила Бута восстановил равенство в счёте.

На четвёртой минуте второго периода Степан Никулин с передач Марка Ульева и Георгия Иванова вывел гостей вперёд. Спустя 28 секунд Алекс Гальченюк с передач Алекса Бродхёрста и Владислава Барулина сделал счёт 2:2. На девятой минуте периода Максим Шалунов с передачи Артура Каюмова во второй раз в матче вывел «Локомотив» вперёд. На 13-й минуте периода Сергей Дубакин с передачи Артура Гиздатуллина забросил третью шайбу «Амура» в игре.

В овертайме Артур Каюмов принёс гостям победу.

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