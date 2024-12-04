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«Адмирал» был сильнее минского «Динамо» и одержал четвёртую победу в последних пяти играх

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

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На 13-й минуте первого периода Вячеслав Основин с передач Кирилла Петькова и Дмитрия Завгороднего открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второго периода Никита Сошников с передачи Вячеслава Основина удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте периода Даниил Гутик с передачи Георгия Солянникова сделал счёт 3:0.

В конце игры Александр Шевченко установил окончательный счёт в игре.

Отметим, что для дальневосточного клуба эта победа стала четвёртой в последних пяти встречах.