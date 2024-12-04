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Адмирал — Динамо Мн, результат матча 4 декабря 2024, счет 4:0, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» был сильнее минского «Динамо» и одержал четвёртую победу в последних пяти играх
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Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Основин (Петьков, Завгородний) – 12:26 (5x5)     2:0 Сошников (Основин) – 24:08 (5x5)     3:0 Гутик (Солянников) – 34:24 (5x4)     4:0 Шевченко (Родевальд, Фьоре) – 58:29 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 13-й минуте первого периода Вячеслав Основин с передач Кирилла Петькова и Дмитрия Завгороднего открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второго периода Никита Сошников с передачи Вячеслава Основина удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте периода Даниил Гутик с передачи Георгия Солянникова сделал счёт 3:0.

В конце игры Александр Шевченко установил окончательный счёт в игре.

Отметим, что для дальневосточного клуба эта победа стала четвёртой в последних пяти встречах.

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