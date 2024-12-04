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Стал известен тренерский штаб «России 25» на Кубок Первого канала

Пресс-служба Федерации хоккея России представила тренерский штаб сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

Главный тренер – Роман Ротенберг;

Тренеры: Альберт Лещёв, Евгений Корешков, Константин Шафранов, Евгений Кетов, Алексей Бабинцев;

Тренеры вратарей: Максим Соколов, Юрий Ключников;

Тренеры по физической подготовке: Артём Нехороших, Александр Трошин;

Консультант штаба – Владимир Юрзинов.

Международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря.

Участниками турнира станут четыре команды: сборная «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

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