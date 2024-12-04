Вадим Бердников: у «Рейнджерс» — большая зависимость от Артемия Панарина

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Вадим Бердников рассказал о зависимости результатов «Нью-Йорк Рейнджерс» от выступления российского форварда Артемия Панарина.

— У «Рейнджерс» не всё так гладко. Если Панарин не набирает очки, то мало кто может ещё за собой повести. Вот Овечкин выбыл, но «Вашингтон» прёт, а у «Рейнджерс» — немножко другая ситуация. Чего-то им не хватает.

— Большая зависимость от Панарина, получается?

— Да, большая. Он, безусловно, ключевой игрок. Но должна быть помощь. Соответственно, против него и его звена соперник выходит более заряженным и пытается их перекрыть. И когда это получается, то остальные звенья должны тянуть команду, а не сидеть в тени лидеров. Но я думаю, что «Рейнджерс» — это всё равно «Рейнджерс», они будут держать марку. Разыграются, подтянутся, и посмотрим, что будет в плей-офф. Дай бог, чтобы они всё-таки расшевелились в сезоне и к розыгрышу Кубка Стэнли подошли в оптимальной форме, — цитирует Бердникова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Артемий Панарин провёл 24 игры, в которых забросил 13 шайб и отдал 16 результативных передач. «Нью-Йорк Рейнджерс» с 27 очками после 24 матчей располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре «синерубашечники» встретятся с «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду 7 декабря. Начало встречи — в 3:30 мск.