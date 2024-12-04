Фетисов: Капризов сделал выводы из прошлого сезона, его талант не подлежит сомнению

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в нынешнем сезоне.

«Можно только порадоваться за Кирилла и его команду. Соревновательный принцип в НХЛ способствует развитию бизнеса и позволяет при правильном подходе претендовать на самые высокие места. Прошлый сезон, как понимаю, сложился для «Миннесоты» не лучшим образом. В этот раз была проведена правильная селекция, это принесло плоды. Что касается Кирилла, то его талант изначально не подлежал сомнению. Он тоже сделал правильные выводы из прошлого сезона и теперь может замахнуться на большие достижения», — цитирует Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, Капризов делит первое место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе российского форварда 39 (16+23) очков. Столько же набрали чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас и канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон.