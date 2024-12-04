Костючёнок — о поражении «Амура» от «Локомотива»: соперник оказался мастеровитее

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок подвёл итоги матча с «Локомотивом», в котором хабаровская команда уступила со счётом 3:4 в овертайме.

«Не понравилось, что плохо вошли в игру, немного проспали начало. Возможно, сказалось, что играли с лидером чемпионата. Была скованность у ребят, но потом вкатились. Со второго периода была другая игра, много накала, были моменты. Заслужено игра перешла в овертайм, где соперник оказался мастеровитее.

Соперник хорошо двигался, запутывал нас, использовал наложение смен. Защитники не успевали меняться, а когда ты уставший, то голова не соображает. Ноги куда едут – туда едут. Но в целом я командой доволен, отыграли хорошо», — цитирует Костючёнка пресс-служба КХЛ.