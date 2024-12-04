Костючёнок — о поражении «Амура» от «Локомотива»: соперник оказался мастеровитее
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок подвёл итоги матча с «Локомотивом», в котором хабаровская команда уступила со счётом 3:4 в овертайме.
«Не понравилось, что плохо вошли в игру, немного проспали начало. Возможно, сказалось, что играли с лидером чемпионата. Была скованность у ребят, но потом вкатились. Со второго периода была другая игра, много накала, были моменты. Заслужено игра перешла в овертайм, где соперник оказался мастеровитее.
Соперник хорошо двигался, запутывал нас, использовал наложение смен. Защитники не успевали меняться, а когда ты уставший, то голова не соображает. Ноги куда едут – туда едут. Но в целом я командой доволен, отыграли хорошо», — цитирует Костючёнка пресс-служба КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Коротких (Ли) – 16:58 (5x5) 1:1 Береглазов (Алексеев, Бут) – 18:06 (5x5) 1:2 Никулин (Ульев, Иванов) – 23:27 (5x5) 2:2 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 23:55 (5x5) 2:3 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 28:24 (5x5) 3:3 Дубакин (Гиздатуллин) – 32:34 (5x5) 3:4 Каюмов (Иванов) – 60:35 (3x3)
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