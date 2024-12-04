Игорь Никитин оценил победу «Локомотива» в матче с «Амуром»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил победу в матче с «Амуром» со счётом 4:3 в овертайме и отметил обоюдоострый хоккей.

«В две стороны хоккей получился. И у нас моменты были, и у Хабаровска. Мы говорили ребятам, что «Амур» играет раскрепощённо и доставит неприятности. Молодчики, что в третьем периоде на результат сыграли и выиграли.

Бут и Симашев? Прогресс – это дело такое. Его только по конечному результату можно определять. Для нас это игры плей-офф. Сейчас мы об этом не задумываемся. Парни в составе, это их заслуга и партнёров. Старшие ребята помогают и спрашивают с них», – цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.