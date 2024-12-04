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Игорь Никитин оценил победу «Локомотива» в матче с «Амуром»

Игорь Никитин оценил победу «Локомотива» в матче с «Амуром»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин оценил победу в матче с «Амуром» со счётом 4:3 в овертайме и отметил обоюдоострый хоккей.

«В две стороны хоккей получился. И у нас моменты были, и у Хабаровска. Мы говорили ребятам, что «Амур» играет раскрепощённо и доставит неприятности. Молодчики, что в третьем периоде на результат сыграли и выиграли.

Бут и Симашев? Прогресс – это дело такое. Его только по конечному результату можно определять. Для нас это игры плей-офф. Сейчас мы об этом не задумываемся. Парни в составе, это их заслуга и партнёров. Старшие ребята помогают и спрашивают с них», – цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
3 : 4
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Коротких (Ли) – 16:58 (5x5)     1:1 Береглазов (Алексеев, Бут) – 18:06 (5x5)     1:2 Никулин (Ульев, Иванов) – 23:27 (5x5)     2:2 Гальченюк (Бродхёрст, Барулин) – 23:55 (5x5)     2:3 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 28:24 (5x5)     3:3 Дубакин (Гиздатуллин) – 32:34 (5x5)     3:4 Каюмов (Иванов) – 60:35 (3x3)    
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