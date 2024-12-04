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Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт внесён в долгосрочный список травмированных

Защитник «Автомобилиста» Ник Эберт внесён в долгосрочный список травмированных
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Четыре легионера «Автомобилиста» не поехали на выездную серию команды в Челябинске и Омске. Об этом сообщает пресс-служба уральского клуба. По состоянию здоровья остались в Екатеринбурге защитники Джесси Блэкер и Ник Эберт, а также нападающие Кёртис Валк и Брендан Лайпсик. Пропустит выезд и защитник Александр Севостьянов.

Сообщается, что Ник Эберт несколько дней назад был прооперирован в Германии, сейчас начинает курс восстановления и был внесён в долгосрочный список травмированных. Появление защитника в составе ожидается ближе к матчам плей-офф.

В текущем сезоне 30-летний Эберт провёл 23 матча, в которых набрал 13 (6+7) очков.

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