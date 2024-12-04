«0 голов, пустота и беззубость в атаке». Квартальнов — о сухом поражении от «Адмирала»

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов эмоционально оценил поражение с сухим счётом 0:4 в матче с владивостокским «Адмиралом» и посетовал на слабую игру минчан в атаке.

«0 голов, тяжело. Знаете, много раз уже говорил в этом сезоне, что вратарь… Да не во вратаре, а в нас дело. Я не могу сказать, что было что-то неимоверное. Пустота была у нас. Наплыв, напор небольшой на ворота. Где-то можно было проявить чуть больше мастерства. В нас дело, в наших форвардах, наверное. Не проявили мастерства. Пустота и беззубость в атаке к этому привели.

Думаю, что в страсти, в характере мы где-то проиграли. Мастерства не хватило, поэтому не забили. Могу сказать, что вратарь соперника здорово сыграл. Конечно, он сыграл здорово! Но мы очень слабо сыграли. Бросать ему в живот эти шайбы», – цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.