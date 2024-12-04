Тамбиев — о победе над «Динамо»: понравилось, что были наглые в борьбе, многое выигрывали

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (4:0). Голкипер владивостокского клуба Андрей Мишуров записал на свой счёт «сухой» матч.

«Хорошая командная победа. Хорошая самоотдача ребят. Много было борьбы, мы готовились, что будет много силовой борьбы и стыков. Понравилось, что были наглые в борьбе, многое выигрывали. Хорошие шайбы забросили, получилась хорошая, целостная игра. Рад за Мишурова, он провёл очень качественный матч «на ноль», молодому вратарю это добавит уверенности и сил», – цитирует Тамбиева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.