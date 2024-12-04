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Тамбиев — о победе над «Динамо»: понравилось, что были наглые в борьбе, многое выигрывали

Тамбиев — о победе над «Динамо»: понравилось, что были наглые в борьбе, многое выигрывали
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (4:0). Голкипер владивостокского клуба Андрей Мишуров записал на свой счёт «сухой» матч.

«Хорошая командная победа. Хорошая самоотдача ребят. Много было борьбы, мы готовились, что будет много силовой борьбы и стыков. Понравилось, что были наглые в борьбе, многое выигрывали. Хорошие шайбы забросили, получилась хорошая, целостная игра. Рад за Мишурова, он провёл очень качественный матч «на ноль», молодому вратарю это добавит уверенности и сил», – цитирует Тамбиева официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Основин (Петьков, Завгородний) – 12:26 (5x5)     2:0 Сошников (Основин) – 24:08 (5x5)     3:0 Гутик (Солянников) – 34:24 (5x4)     4:0 Шевченко (Родевальд, Фьоре) – 58:29 (en)    
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