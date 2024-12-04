Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о своём назначении в тренерский штаб Сборной мира КХЛ на грядущий Кубок Первого канала.

«Как тренеру мне, конечно, очень приятно и ответственно поработать с такими легендами тренерского цеха, как Майк Кинэн. Здесь и престиж клуба, что на нас обратили внимание. Попросили принять участие в этом ответственном турнире, это большая честь и ответственность. Конечно, придётся немножко оставить клуб, мои помощники сработают. Не буду скрывать, я очень рад, это большой опыт», – цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

Напомним, декабрьский международный турнир Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря.