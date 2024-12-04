Вадим Бердников: то, что Кузнецов приехал в КХЛ, это хорошо не только для СКА

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Вадим Бердников прокомментировал приезд в Континентальную хоккейную лигу нападающего Евгения Кузнецова. Форвард пополнил состав СКА в межсезонье после 10 лет выступлений в Северной Америке.

«То, что Кузя приехал, это хорошо не только для СКА, но и для лиги. У него можно научиться маленьким деталям, которые сильно помогают в хоккее. Помню, когда приехал Сергей Фёдоров, и я наблюдал за ним во время матча – он делает маленькие вещи, незаметные обычному зрителю. Ты понимаешь, насколько это рационально, чтобы не потратить лишние силы, чтобы выиграть позицию. Элементарные вещи, но, оказывается, их можно было сделать намного проще, как он. И этому ты учишься у таких мастеров. Кузя — мастер и по возрасту уже ближе к ветерану, с энхаэловским опытом и с Кубком. Это большой плюс, особенно для молодого поколения, поэтому можно смотреть и учиться каждую минуту», — цитирует Бердникова «РБ Спорт».

В регулярном чемпионате КХЛ Кузнецов провёл 27 матчей и набрал 27 (10+17) очков при показателе полезности «+19».