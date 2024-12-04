«Авангард» разгромил «Сочи» в первом матче после увольнения Сергея Звягина
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Сочи». Уверенную победу одержали хозяева со счётом 6:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Башкиров (Меркли, Галиев) – 13:15 (5x5) 2:0 Игумнов – 21:31 (5x5) 3:0 Спунер (Галимов) – 23:57 (5x5) 4:0 Буше (Спунер, Шарипзянов) – 38:20 (5x4) 5:0 Касселс (Шарипзянов, Якупов) – 50:42 (5x4) 6:0 Галимов (Спунер, Шарипзянов) – 54:07 (5x5)
Дебютную шайбу за «Авангард» забросил Данил Башкиров. Ещё по голу в составе омского клуба забили Иван Игумнов, Райан Спунер, Рид Буше, Коул Касселс и Эмиль Галимов. Голкипер «Авангарда» Павел Хомченко записал на свой счёт «сухой» матч.
Таким образом, «Авангард» прервал двухматчевую серию поражений и победил в первой же игре после увольнения главного тренера Сергея Звягина. «Сочи» потерпел четвёртое поражение подряд.
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