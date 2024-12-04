«Авангард» разгромил «Сочи» в первом матче после увольнения Сергея Звягина

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Сочи». Уверенную победу одержали хозяева со счётом 6:0.

Дебютную шайбу за «Авангард» забросил Данил Башкиров. Ещё по голу в составе омского клуба забили Иван Игумнов, Райан Спунер, Рид Буше, Коул Касселс и Эмиль Галимов. Голкипер «Авангарда» Павел Хомченко записал на свой счёт «сухой» матч.

Таким образом, «Авангард» прервал двухматчевую серию поражений и победил в первой же игре после увольнения главного тренера Сергея Звягина. «Сочи» потерпел четвёртое поражение подряд.