Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин из-за травмы выбыл из строя на срок до полугода

Нападающий «Далласа» Тайлер Сегин в четверг перенесёт операцию на тазобедренном суставе. Как сообщает пресс-служба клуба, форвард пропустит от четырёх до шести месяцев.

32-летний игрок отлично начал текущий сезон, забив девять голов и сделав 11 результативных передач, набрав 20 очков в 19 играх, что соответствует темпу его самого результативного сезона с 80 очками.

За 15 сезонов в НХЛ Сегин закрепил за собой репутацию одного из самых результативных нападающих, забив 360 голов и сделав 448 результативных передач или набрав 808 очков в 988 играх за «Старз» и «Бостон Брюинз».

Сегин также принял участие в 133 играх плей-офф Кубка Стэнли, забив 25 голов и сделав 46 результативных передач, набрав 71 очко.