«Спартак» едва не упустил преимущество в три шайбы, но обыграл «Барыс» в Астане

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Спартаком». Победу одержали красно-белые со счётом 4:2.
Ключевым отрезком в матче стали 12 минут второго периода, за которые хоккеисты «Спартака» забросили три шайбы подряд. Голами отметились Адам Ружичка, Ансель Галимов и Александр Беляев. «Барыс» забросил две шайбы за полторы минуты в середине третьего периода и сократил отставание в счёте до минимума. Отличились Антон Бурдасов и Алихан Омирбеков. Сравнять счёт хозяевам не удалось. Гол в пустые ворота забил Даниил Орлов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, «Барыс» потерпел шестое поражение подряд.
- 4 декабря 2024
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