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Барыс — Спартак, результат матча 4 декабря, счет 2:4, КХЛ 2024-2025

«Спартак» едва не упустил преимущество в три шайбы, но обыграл «Барыс» в Астане
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Барысом» и «Спартаком». Победу одержали красно-белые со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Беляев, Мальцев) – 21:36 (5x5)     0:2 Галимов (Чайковски, Зайцев) – 28:56 (5x5)     0:3 Беляев (Пашин, Вишневский) – 33:31 (5x4)     1:3 Бурдасов (Николишин, Омирбеков) – 46:31 (5x3)     2:3 Омирбеков (Бурдасов, Бекетаев) – 47:50 (5x4)     2:4 Орлов – 59:43 (en)    

Ключевым отрезком в матче стали 12 минут второго периода, за которые хоккеисты «Спартака» забросили три шайбы подряд. Голами отметились Адам Ружичка, Ансель Галимов и Александр Беляев. «Барыс» забросил две шайбы за полторы минуты в середине третьего периода и сократил отставание в счёте до минимума. Отличились Антон Бурдасов и Алихан Омирбеков. Сравнять счёт хозяевам не удалось. Гол в пустые ворота забил Даниил Орлов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Барыс» потерпел шестое поражение подряд.

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