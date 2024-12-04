Плющев о 17 игроках СКА в «России 25»: Тарасова тоже критиковали, а он выигрывал Олимпиады

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал состав «России 25» на Кубок Первого канала, в который попали 17 игроков СКА. Главным тренером российской сборной на турнир назначен Роман Ротенберг.

«Обсуждать состав сборной – дело неблагодарное и некорректное. За него отвечает тренер – ему и надо адресовать вопрос. Он диктует стратегию игры и выбирает хоккеистов, которые способны её реализовать. Скорее всего, поэтому и была сделана ставка на игроков СКА, которые хорошо знакомы с требованиями штаба.

Но в целом за выбор состава тренеров сборной критиковали всегда. Взять, к примеру, Анатолия Тарасова, у которого железно человек 12 из ЦСКА играли. Много было критики в его адрес за это, но такой подбор позволял ему воплощать в жизнь свои задумки и выигрывать чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры», – цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».