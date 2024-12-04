С. Зубов — о 0:6 с «Авангардом»: совершенно беззубая игра «Сочи». Расплавились ребята
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Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал разгромное поражение в матче с «Авангардом» (0:6) и отметил эмоциональную и физическую усталость подопечных после тяжёлых перелётов с Дальнего Востока.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Башкиров (Меркли, Галиев) – 13:15 (5x5) 2:0 Игумнов – 21:31 (5x5) 3:0 Спунер (Галимов) – 23:57 (5x5) 4:0 Буше (Спунер, Шарипзянов) – 38:20 (5x4) 5:0 Касселс (Шарипзянов, Якупов) – 50:42 (5x4) 6:0 Галимов (Спунер, Шарипзянов) – 54:07 (5x5)
«Совершенно беззубая игра. Тяжело, видимо, даются нам эти перелёты. Сегодня ни эмоций, ни сил, даже выделить некого. Опаздывали везде на шаг, на два, а с такой командой мастеровитой тяжело в таком состоянии. У нас ещё одна игра в поездке, будем готовиться. Конечно, победы всегда подпитывают, а у нас было два обидных поражения на Дальнем Востоке. Немного ребята расплавились сегодня», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Комментарии
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