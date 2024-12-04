С. Зубов — о 0:6 с «Авангардом»: совершенно беззубая игра «Сочи». Расплавились ребята

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал разгромное поражение в матче с «Авангардом» (0:6) и отметил эмоциональную и физическую усталость подопечных после тяжёлых перелётов с Дальнего Востока.

«Совершенно беззубая игра. Тяжело, видимо, даются нам эти перелёты. Сегодня ни эмоций, ни сил, даже выделить некого. Опаздывали везде на шаг, на два, а с такой командой мастеровитой тяжело в таком состоянии. У нас ещё одна игра в поездке, будем готовиться. Конечно, победы всегда подпитывают, а у нас было два обидных поражения на Дальнем Востоке. Немного ребята расплавились сегодня», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.