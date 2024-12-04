С. Зубов ответил на вопрос, изменилась ли игра «Авангарда» после увольнения Звягина

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов ответил на вопрос, изменилась ли игра «Авангарда» после увольнения Сергея Звягина.

«Во втором периоде пропустили быстрый гол сразу. Наш опытный игрок проехал мимо шайбы на пятачке – соперник такое не прощает. Это ребят подкосило, омичи добавили, а мы не нашли сил противостоять им. В третьем периоде попросили ребят биться до конца, но удаления всегда ломают игру. Можно было в шайбу сыграть вместо того, чтобы бить в спину, безобидная ситуация. Но так сложилась игра.

Мне показалось, что «Авангард» играл в ту же систему, что и раньше. За один-два дня невозможно что-то кардинально поменять. Просто они были свежее, в каких-то моментах сыграло мастерство, а нам не хватило сил», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.