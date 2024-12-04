Подконицки оценил разгромную победу «Авангарда» в первом матче после увольнения Звягина
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки оценил разгромную победу над «Сочи» (6:0) в своём первом матче у руля омской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Башкиров (Меркли, Галиев) – 13:15 (5x5) 2:0 Игумнов – 21:31 (5x5) 3:0 Спунер (Галимов) – 23:57 (5x5) 4:0 Буше (Спунер, Шарипзянов) – 38:20 (5x4) 5:0 Касселс (Шарипзянов, Якупов) – 50:42 (5x4) 6:0 Галимов (Спунер, Шарипзянов) – 54:07 (5x5)
«Мы хотели сегодня начать лучше, чем в прошлом матче, в домашних играх должна быть энергия. Но не получилось из-за того, что соперник в самом начале получил большинство. Хорошо, что нам удалось его нейтрализовать. После этого мы уже стали играть, как и планировали. Действовали быстро, агрессивно, были нацелены на ворота, прессинговали соперника в их зоне. Ребята немного нервничали, но они правильно среагировали на ситуацию. Горжусь ребятами, это действительно важная командная победа», — передаёт слова Подконицки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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