Подконицки оценил разгромную победу «Авангарда» в первом матче после увольнения Звягина

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки оценил разгромную победу над «Сочи» (6:0) в своём первом матче у руля омской команды.

«Мы хотели сегодня начать лучше, чем в прошлом матче, в домашних играх должна быть энергия. Но не получилось из-за того, что соперник в самом начале получил большинство. Хорошо, что нам удалось его нейтрализовать. После этого мы уже стали играть, как и планировали. Действовали быстро, агрессивно, были нацелены на ворота, прессинговали соперника в их зоне. Ребята немного нервничали, но они правильно среагировали на ситуацию. Горжусь ребятами, это действительно важная командная победа», — передаёт слова Подконицки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.