Подконицки: прошлый матч стал худшим для «Авангарда» за два года. Дома так играть нельзя

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки заявил, что прошлый домашний матч омской команды с «Северсталью» (2:4) стал худшим для клуба за последние два сезона.

«Мы хотели добавить в эмоциях, в агрессии, в ответственности. Главное, что ребята действовали правильно и грамотно. Понятно, что большие изменения привнести сложно в такой короткий срок, но я рад, что после одного собрания, после одного разбора видео уже были видны изменения, парни здорово катались. Прошлый матч с «Северсталью» был худшим в исполнении «Авангарда» за те два года, что я в команде. Мы вообще не катались, очень плохо отыграли. Дома так действовать нельзя. Вне зависимости от нашего места в таблице, мы практически всегда собираем аншлаги, люди приходят на арену, поддерживают нас, несмотря ни на что. И именно на это я обратил внимание парней», — передаёт слова Подконицки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.