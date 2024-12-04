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Подконицки: прошлый матч стал худшим для «Авангарда» за два года. Дома так играть нельзя

Подконицки: прошлый матч стал худшим для «Авангарда» за два года. Дома так играть нельзя
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки заявил, что прошлый домашний матч омской команды с «Северсталью» (2:4) стал худшим для клуба за последние два сезона.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Башкиров (Меркли, Галиев) – 13:15 (5x5)     2:0 Игумнов – 21:31 (5x5)     3:0 Спунер (Галимов) – 23:57 (5x5)     4:0 Буше (Спунер, Шарипзянов) – 38:20 (5x4)     5:0 Касселс (Шарипзянов, Якупов) – 50:42 (5x4)     6:0 Галимов (Спунер, Шарипзянов) – 54:07 (5x5)    

«Мы хотели добавить в эмоциях, в агрессии, в ответственности. Главное, что ребята действовали правильно и грамотно. Понятно, что большие изменения привнести сложно в такой короткий срок, но я рад, что после одного собрания, после одного разбора видео уже были видны изменения, парни здорово катались. Прошлый матч с «Северсталью» был худшим в исполнении «Авангарда» за те два года, что я в команде. Мы вообще не катались, очень плохо отыграли. Дома так действовать нельзя. Вне зависимости от нашего места в таблице, мы практически всегда собираем аншлаги, люди приходят на арену, поддерживают нас, несмотря ни на что. И именно на это я обратил внимание парней», — передаёт слова Подконицки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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