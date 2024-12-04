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Подконицки рассказал, как воспринял назначение и. о. главного тренера «Авангарда»

Подконицки рассказал, как воспринял назначение и. о. главного тренера «Авангарда»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки рассказал, как воспринял своё назначение после увольнения Сергея Звягина. Ранее словацкий специалист занимал позицию старшего тренера.

«Да, я работал главным тренером в Словакии, я работал в национальной команде. Понятно, что каждый раз ты нервничаешь, и сегодня я ощущал эту нервозность, но как только я встал на скамейку за спины игроков, то всё развеялось. Потому что ты всегда доверяешь своему опыту, своим знаниям о хоккее. Я рад за ребят, что они выиграли, но сегодня радуемся, а завтра – новый день», — передаёт слова Подконицки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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