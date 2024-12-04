Подконицки рассказал, как воспринял назначение и. о. главного тренера «Авангарда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки рассказал, как воспринял своё назначение после увольнения Сергея Звягина. Ранее словацкий специалист занимал позицию старшего тренера.

«Да, я работал главным тренером в Словакии, я работал в национальной команде. Понятно, что каждый раз ты нервничаешь, и сегодня я ощущал эту нервозность, но как только я встал на скамейку за спины игроков, то всё развеялось. Потому что ты всегда доверяешь своему опыту, своим знаниям о хоккее. Я рад за ребят, что они выиграли, но сегодня радуемся, а завтра – новый день», — передаёт слова Подконицки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.