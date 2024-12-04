«Наконец-то мы нашли того, кто может отдавать пасы Буше». Подконицки — об Эмиле Галимове

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки отметил игру нападающего Эмиля Галимова в победном матче с «Сочи» (6:0). Форвард отметился голом и результативной передачей, играя в тройке с Райаном Спунером и Ридом Буше.

«Эмиль Галимов – очень мастеровитый игрок, это было понятно сразу. У него прекрасное видение площадки, он умеет распоряжаться шайбой и защищать её. Наконец-то мы в его лице нашли того, кто может отдавать передачи Буше. Их тройка классно себя проявила, думаю, что Спунер провёл лучший матч в сезоне», — передаёт слова Подконицки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Галимов недавно пополнил состав «Авангарда» в результате обмена с петербургским СКА.