«Наконец-то мы нашли того, кто может отдавать пасы Буше». Подконицки — об Эмиле Галимове
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Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки отметил игру нападающего Эмиля Галимова в победном матче с «Сочи» (6:0). Форвард отметился голом и результативной передачей, играя в тройке с Райаном Спунером и Ридом Буше.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Башкиров (Меркли, Галиев) – 13:15 (5x5) 2:0 Игумнов – 21:31 (5x5) 3:0 Спунер (Галимов) – 23:57 (5x5) 4:0 Буше (Спунер, Шарипзянов) – 38:20 (5x4) 5:0 Касселс (Шарипзянов, Якупов) – 50:42 (5x4) 6:0 Галимов (Спунер, Шарипзянов) – 54:07 (5x5)
«Эмиль Галимов – очень мастеровитый игрок, это было понятно сразу. У него прекрасное видение площадки, он умеет распоряжаться шайбой и защищать её. Наконец-то мы в его лице нашли того, кто может отдавать передачи Буше. Их тройка классно себя проявила, думаю, что Спунер провёл лучший матч в сезоне», — передаёт слова Подконицки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, Галимов недавно пополнил состав «Авангарда» в результате обмена с петербургским СКА.
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