Андрей Подконицки заявил, что он останется в тренерском штабе «Авангарда» при Ги Буше

Исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Андрей Подконицки заявил, что он останется в тренерском штабе «Авангарда» при новом главном тренере Ги Буше. Канадский специалист ещё не прилетел в Омск, но должен принять команду в первой половине декабря.

«Да, я войду в тренерский штаб Ги Буше. Мы ещё не общались с ним насчёт того, какой хоккей он планирует ставить в «Авангарде», но я уверен, что это будет скоростной хоккей. Такой, в какой мы и пытаемся играть сейчас. Уверен, какие-то изменения он внесёт, мы обязательно пообщаемся попозже», — передаёт слова Подконицки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.