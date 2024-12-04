Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Барыса» — о поражении от «Спартака»: игру можно было вытащить

Главный тренер «Барыса» — о поражении от «Спартака»: игру можно было вытащить
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Спартака» (2:4) в матче, в котором казахстанская команда почти отыгралась со счёта 0:3 и имела шансы сравнять счёт в третьем периоде.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Беляев, Мальцев) – 21:36 (5x5)     0:2 Галимов (Чайковски, Зайцев) – 28:56 (5x5)     0:3 Беляев (Пашин, Вишневский) – 33:31 (5x4)     1:3 Бурдасов (Николишин, Омирбеков) – 46:31 (5x3)     2:3 Омирбеков (Бурдасов, Бекетаев) – 47:50 (5x4)     2:4 Орлов – 59:43 (en)    

«Предупреждали, что команда соперника – быстрая, ребята – техничные и игровые. Хотели сыграть поплотнее. Первый период получился, во втором пропустили какие-то голы… То рикошет, то контратака. Понятно, что хотели забить, но провалились. Предупреждали, что у нас уже были такие моменты, надо стараться их убирать, чтобы обходиться без провалов. Но пропустили одну контратаку. В третьем периоде проснулись, забили два гола, могли ещё. Просто нужно более ответственно к этому подойти, игру можно было вытащить. Не хватает функциональной подготовки, мы стараемся это восполнить, это делается не сразу», — цитирует Мамбеталиева пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» едва не упустил преимущество в три шайбы, но обыграл «Барыс» в Астане
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android