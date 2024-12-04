Главный тренер «Барыса» — о поражении от «Спартака»: игру можно было вытащить

Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от «Спартака» (2:4) в матче, в котором казахстанская команда почти отыгралась со счёта 0:3 и имела шансы сравнять счёт в третьем периоде.
«Предупреждали, что команда соперника – быстрая, ребята – техничные и игровые. Хотели сыграть поплотнее. Первый период получился, во втором пропустили какие-то голы… То рикошет, то контратака. Понятно, что хотели забить, но провалились. Предупреждали, что у нас уже были такие моменты, надо стараться их убирать, чтобы обходиться без провалов. Но пропустили одну контратаку. В третьем периоде проснулись, забили два гола, могли ещё. Просто нужно более ответственно к этому подойти, игру можно было вытащить. Не хватает функциональной подготовки, мы стараемся это восполнить, это делается не сразу», — цитирует Мамбеталиева пресс-служба КХЛ.
- 4 декабря 2024
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