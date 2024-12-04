Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Какая-то болезнь, будем её лечить». Жамнов — о частой потере преимущества «Спартаком»

«Какая-то болезнь, будем её лечить». Жамнов — о частой потере преимущества «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Барысом» (4:2) в матче, в котором красно-белые едва не позволили сопернику сравнять счёт в третьем периоде, ведя со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Ружичка (Беляев, Мальцев) – 21:36 (5x5)     0:2 Галимов (Чайковски, Зайцев) – 28:56 (5x5)     0:3 Беляев (Пашин, Вишневский) – 33:31 (5x4)     1:3 Бурдасов (Николишин, Омирбеков) – 46:31 (5x3)     2:3 Омирбеков (Бурдасов, Бекетаев) – 47:50 (5x4)     2:4 Орлов – 59:43 (en)    

«Тяжёлая игра, мы прекрасно понимали, что она будет такой. По нашей вине стала ещё более тяжёлой. Соперники – молодцы, играли до конца. Для меня такие матчи не очень весёлые, в последнее время они происходят постоянно. Это какая-то болезнь, будем её лечить. Бывают иногда спады, но у нас больше хромает игровая дисциплина, от этого такой результат. Надеюсь, до ребят дойдёт, что нужно делать все 60 минут, и всё поменяется», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Спартак» едва не упустил преимущество в три шайбы, но обыграл «Барыс» в Астане
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android