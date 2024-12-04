«Какая-то болезнь, будем её лечить». Жамнов — о частой потере преимущества «Спартаком»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Барысом» (4:2) в матче, в котором красно-белые едва не позволили сопернику сравнять счёт в третьем периоде, ведя со счётом 3:0.

«Тяжёлая игра, мы прекрасно понимали, что она будет такой. По нашей вине стала ещё более тяжёлой. Соперники – молодцы, играли до конца. Для меня такие матчи не очень весёлые, в последнее время они происходят постоянно. Это какая-то болезнь, будем её лечить. Бывают иногда спады, но у нас больше хромает игровая дисциплина, от этого такой результат. Надеюсь, до ребят дойдёт, что нужно делать все 60 минут, и всё поменяется», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.