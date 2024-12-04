Кузнецов — об уходе из НХЛ: я не мог сидеть на лавочке в четвёртом звене

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал, почему принял решение покинуть Национальную хоккейную лигу и вернуться в КХЛ. Форвард провёл последние 10 сезонов в НХЛ, а летом пополнил состав СКА.

— Когда тебе стало понятно, что ты отправляешься в СКА?

— Сезон в НХЛ закончился, да, у меня был ещё год контракта, но нужно было уходить вовремя. Я не мог сидеть на лавочке в четвёртом звене, играть 12 минут. Я в таком возрасте, когда ты принимаешь роль, которую дают в команде. И ты вроде бы хочешь и играешь лучше, но тебе говорят, что пока так. Наверное, не согласился с этим, хорошо, что разошлись по-дружески, — сказал Кузнецов в интервью на официальном VK видеоканале СКА.