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«Там была мутная история». Кузнецов рассказал о переходе из «Вашингтона» в «Каролину»

«Там была мутная история». Кузнецов рассказал о переходе из «Вашингтона» в «Каролину»
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал о своём переходе из «Вашингтона» в «Каролину» по ходу прошлого сезона НХЛ.

— Ты знал, что поедешь из «Вашингтона» в «Каролину»?
— Нет, там была мутная история. Мне позвонили за день до дедлайна, я был в «Хёрши», мы поехали в Шарлотт. Ехали 13 часов на автобусе, история сумасшедшая, но прикольно (улыбается). Я кайфанул, был единственным, кто там улыбался, мне это было в удовольствие. Позвонили, сказали, что есть интерес, но были вопросы, так как большая зарплата, могут не залезть в потолок.

С утра поехал на раскатку, должен был играть свой первый матч, довольный. И перед самим собранием агент позвонил. Я должен был выходить, позвонил хозяин команды, сказал, что они договорились и остались бумаги, — сказал Кузнецов в интервью на официальном VK видеоканале СКА.

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